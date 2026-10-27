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        Rusya'da askere gönderilen oğlundan 3,5 yıldır haber alamayan babadan yardım çağrısı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan İzzettin Aydoğan, çifte vatandaş olan oğlu Sabahatin Aydoğan'ın (25), Rusya'da askere alınıp Ukrayna cephesine gönderildiğini ve esir düştüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi. Oğlundan 3,5 yıldır haber alamadıklarını söyleyen Aydoğan, "Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Rusya'da askere gönderilen oğlundan 3,5 yıldır haber alamayan babadan yardım çağrısı

        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan İzzettin Aydoğan, çifte vatandaş olan oğlu Sabahatin Aydoğan’ın (25), Rusya’da askere alınıp Ukrayna cephesine gönderildiğini ve esir düştüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi. Oğlundan 3,5 yıldır haber alamadıklarını söyleyen Aydoğan, “Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz” dedi.

        Kızıltepe ilçesinde yaşayan İzzettin Aydoğan’ın, çifte vatandaşlığı bulunan oğlu Sabahatin Aydoğan, Rusya’ya gittikten sonra askere alınıp Ukrayna cephesine gönderildi. Oğlunun Ukrayna’da esir düştüğünü öne süren Aydoğan, 3,5 yıldır haber alamadıklarını söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takaslarının kendilerini umutlandırdığını ifade eden Aydoğan, oğlunun akıbetinin belirlenmesi ve evine dönmesi için yetkililerinden yardım istedi.

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        ‘ELİMİZDEKİ FOTOĞRAFLARDAN ESİR DÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYORUZ’

        Oğlunun Türkiye ve Rusya vatandaşı olduğunu belirten İzzettin Aydoğan, “Oğlum çifte vatandaş, Türkiye ve Rusya vatandaşı. Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler. Ukrayna'da esir düşmüş, esir tutuluyor. 3,5 seneden beri oğlumuzdan hiç haber alamıyoruz. Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz ama elimizdeki fotoğraflardan Ukrayna'da esir düştüğünü biliyoruz. 3,5 senedir Ukrayna'dadır” diye konuştu.

        Oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyen Aydoğan, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricada bulunuyorum, lütfen oğlumu kurtarın, yalvarıyorum size. Savaş güzel bir şey değil, savaşın sona ermesini istiyoruz. Oğlum çifte vatandaştı, Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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