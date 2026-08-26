AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Tarsus ilçesinde basın mensuplarıyla buluştu
AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Tarsus ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Tarsus ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Aldemir, Tarsus Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana hayata geçirilen eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.
İlçede 42 okulun güçlendirme ve yapım çalışmalarının tamamlandığını anlatan Aldemir, 839 yeni dersliğin açıldığını belirtti.
Aldemir, Tarsus'taki yatırımların sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:
"Hızlı tren hattımız ve Pamukluk Barajı 2027 yılında faaliyete geçecek. İlçemize 2 yeni ambulans kazandırdık, 7 sağlık ocağımızın yapımı devam ediyor. Allah'ın izniyle Tarsus'ta neye ihtiyaç varsa hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak Tarsus Belediyesi seçimlerini de kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Durmak yok, yola devam' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Konuşmasının ardından Aldemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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