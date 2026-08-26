AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Tarsus ilçesinde basın mensuplarıyla buluştu

"Hızlı tren hattımız ve Pamukluk Barajı 2027 yılında faaliyete geçecek. İlçemize 2 yeni ambulans kazandırdık, 7 sağlık ocağımızın yapımı devam ediyor. Allah'ın izniyle Tarsus'ta neye ihtiyaç varsa hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak Tarsus Belediyesi seçimlerini de kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Durmak yok, yola devam' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Aldemir, Tarsus'taki yatırımların sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

Aldemir, Tarsus Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana hayata geçirilen eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

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