AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan Bozyazı'ya ziyaret
AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Çakır, programı kapsamında, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş ve partililer tarafından karşılandı.
Burada partililere hitap eden Çakır, vatandaş odaklı çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Zor ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Çakır'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.