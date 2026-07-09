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        Bozyazı ilçesinde site yöneticileri dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı site yöneticileri ve görevlilerine bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Bozyazı ilçesinde site yöneticileri dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı site yöneticileri ve görevlilerine bilgilendirme yaptı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, ziyarette bulundukları site yöneticileri ve görevlilerine, dolandırıcılık yöntemleri ve alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi, broşür dağıttı.

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