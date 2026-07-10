Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, Bozyazı'da hastane inşaatında incelemede bulundu

        AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, Bozyazı'da hastane inşaatında incelemede bulundu

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, inşası devam eden Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemeler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 08:51 Güncelleme:
        AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, Bozyazı'da hastane inşaatında incelemede bulundu

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, inşası devam eden Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemeler yaptı.


        Kıratlı, inşaat alanını gezerek devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma ve teknik ekipten bilgi aldı.

        Burada yaptığı açıklamada Kıratlı, Bozyazı'nın sağlık altyapısını güçlendirecek olan ek hizmet binasının tamamlanmasıyla vatandaşların daha modern ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşacağını söyledi.

        Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Kıratlı, "Bozyazı'mızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak önemli yatırımlardan biri olan ek hizmet binasının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için süreci yakından takip ediyoruz. Sağlıkta güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

        Programa AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!

        Benzer Haberler

        Mersin'de trafik kurallarını ihlal eden 41 sürücüye 3 milyon 202 bin lira c...
        Mersin'de trafik kurallarını ihlal eden 41 sürücüye 3 milyon 202 bin lira c...
        Drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüye 3 milyon 202 bin TL ceza
        Drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüye 3 milyon 202 bin TL ceza
        Mersin'deki izinsiz gösteriye 2 tutuklama
        Mersin'deki izinsiz gösteriye 2 tutuklama
        Mersin'de izinsiz gösteri ve polise mukavemet nedeniyle 2 kişi tutuklandı
        Mersin'de izinsiz gösteri ve polise mukavemet nedeniyle 2 kişi tutuklandı
        Balkonda akıma kapıldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki Yamaç bebek, öldü
        Balkonda akıma kapıldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki Yamaç bebek, öldü
        Mersin'de balkonda akıma kapılan 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kay...
        Mersin'de balkonda akıma kapılan 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kay...