Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları sürüyor

        Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları sürüyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları sürüyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki cami, mescit, kilise, cemevi ve türbelerde çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, 114 cami, 45 mescit, 2 kilise ve 1 cemevi ile vatandaşların ziyaret ettiği türbeleri temizledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çalışmaların sadece temizlik hizmeti olmadığını, aynı zamanda toplum sağlığını korumaya yönelik önemli bir belediyecilik faaliyeti olduğunu belirtti.

        İbadethanelerin en çok kullanılan kamusal alanlardan olduğunu kaydeden Beşikci, vatandaşların gönül rahatlığıyla, temiz ve hijyenik ortamlarda ibadet edebilmesi için temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor
        Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen kişiyi öldürdü!
        Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen kişiyi öldürdü!
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Düğün fotoğrafçısıydı... Ferhat'ı öldürüp ormana gömmüşler!
        Düğün fotoğrafçısıydı... Ferhat'ı öldürüp ormana gömmüşler!
        Köprüde devrilen TIR'dan nehre düştü!
        Köprüde devrilen TIR'dan nehre düştü!
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Erkek erkeğe tatil
        Erkek erkeğe tatil
        Yoksun kalıyor
        Yoksun kalıyor
        İlk hamilelik pozu
        İlk hamilelik pozu
        Fransa, İspanya ve Yunanistan'da alevlerle mücadele
        Fransa, İspanya ve Yunanistan'da alevlerle mücadele

        Benzer Haberler

        Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışıp, feci şekilde darbeden saldırgan tutuk...
        Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışıp, feci şekilde darbeden saldırgan tutuk...
        Mersin'de 877 kilogram kaçak sakatat ele geçirildi
        Mersin'de 877 kilogram kaçak sakatat ele geçirildi
        Eczacıyı darbedip ilaçları gasbeden şüpheli polisten kaçamadı
        Eczacıyı darbedip ilaçları gasbeden şüpheli polisten kaçamadı
        Mersin'de 24 ton çikolata yüklü tır yandı
        Mersin'de 24 ton çikolata yüklü tır yandı
        Eczacıyı darbedip ilaçları alarak kaçan kadın tutuklandı
        Eczacıyı darbedip ilaçları alarak kaçan kadın tutuklandı
        Mersin'de eczacıyı darbedip ilaçları yağmalayan şüpheli tutuklandı
        Mersin'de eczacıyı darbedip ilaçları yağmalayan şüpheli tutuklandı