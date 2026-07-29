Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de eczacıyı darbedip ilaçları yağmalayan şüpheli tutuklandı

        Mersin'de eczacıyı darbedip ilaçları yağmalayan şüpheli tutuklandı

        Mersin'de ticari taksiyle gittiği eczanede iş yeri sahibini darbedip ilaçları yağmalayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Mersin'de eczacıyı darbedip ilaçları yağmalayan şüpheli tutuklandı

        Mersin'de ticari taksiyle gittiği eczanede iş yeri sahibini darbedip ilaçları yağmalayan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli ilçesindeki eczaneye ticari taksiyle giden bir şüphelinin, iş yeri sahibini darbedip raflardaki ilaçları yağmalayarak bölgeden uzaklaştığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yaptıkları incelemede şüphelinin E.T. olduğunu belirledi.

        Şüpheli, polis ekiplerinin operasyonunda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan E.T'nin, eczanede iş yeri sahibini darbettikten sonra raflardaki bazı ilaç kutularını alarak dükkandan ayrılması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Reuters: Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almayı düşünüyor
        Reuters: Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almayı düşünüyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Eczacıyı darbedip ilaçları gasbeden şüpheli polisten kaçamadı
        Eczacıyı darbedip ilaçları gasbeden şüpheli polisten kaçamadı
        Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Anamurlu ilkokul öğrencisi Singapur'daki matematik yarışmasında madalya kaz...
        Anamurlu ilkokul öğrencisi Singapur'daki matematik yarışmasında madalya kaz...
        Deniz kaplumbağaları koruma alanında kural ihlallerine 699 bin TL ceza
        Deniz kaplumbağaları koruma alanında kural ihlallerine 699 bin TL ceza
        Kore Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Kore Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Akdeniz'de ibadethaneler düzenli olarak dezenfekte ediliyor
        Akdeniz'de ibadethaneler düzenli olarak dezenfekte ediliyor