Anamurlu ilkokul öğrencisi Singapur'daki matematik yarışmasında madalya kazandı

Mersin'in Anamur ilçesinde ilkokul öğrencisi Ahmet Erdem Çilekci, Singapur'daki uluslararası matematik yarışmasında gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi. Anamur 15 Temmuz Milli İrade İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Çilekci, Singapur'da düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı Yarışması 2026 Finali'ne katıldı. Çilekci, "Grade 3" kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Doğan, makamında ağırladığı öğrenciyi başarısından dolayı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.