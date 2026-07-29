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        Anamur ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Anamur ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Anamur ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Anamur ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Esentepe Mahallesi Atatepe mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler ve ilk müdahale araçları sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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