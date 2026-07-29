Mersin'in Anamur ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Esentepe Mahallesi Atatepe mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler ve ilk müdahale araçları sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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