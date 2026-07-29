Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Dayıcık Mahallesi Bozyer mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Yangını söndüren ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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