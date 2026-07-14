Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci göreve başladı

        Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci göreve başladı

        Akdeniz Kaymakamlığına atanan Murat Beşikci görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci göreve başladı

        Akdeniz Kaymakamlığına atanan Murat Beşikci görevine başladı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Akdeniz Kaymakamlığı görevine atanan Beşikci, kurum amirleri tarafından karşılandı.

        Beşikci, Kaymakamlığın yanı sıra Akdeniz Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, ilçenin kalkınması ve Akdeniz halkının refahı için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

        Vatandaş memnuniyeti ve kamu yararı gözetilerek çalışmaların yürütüleceğini ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

        "Görev süremiz boyunca toplumun tüm kesimlerine temas eden ve ayrım gözetmeksizin hizmet üreten bir anlayışla hareket edeceğiz. Bu süreçte Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Adil, şeffaf ve kaliteli bir hizmet vizyonuyla hem kaymakamlık hem de belediye ekibimizle Akdeniz için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!

        Benzer Haberler

        Anamur'da Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine 15 Temmuz ruhu anlatıldı
        Anamur'da Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine 15 Temmuz ruhu anlatıldı
        Mersin'de trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza kesildi
        Mersin'de trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza kesildi
        Mersin'de makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza
        Mersin'de makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza
        Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
        Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
        Mersin'de 1 haftada 1307 araç trafikten men edildi
        Mersin'de 1 haftada 1307 araç trafikten men edildi
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...