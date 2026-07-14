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        Mersin'de trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza kesildi

        Mersin'de otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Mersin'de trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza kesildi

        Mersin'de otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yenişehir ilçesi 3. Çevre Yolu'nda bir otomobil sürücüsünün, makas atarak ilerlediği görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin incelemesinde, plakası tespit edilen otomobili R.Ö'nün kullandığı ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

        R.Ö'ye 170 bin lira ceza kesen ekipler, aracı da 60 gün trafikten menetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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