Mersin'de trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza kesildi

Mersin'de otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yenişehir ilçesi 3. Çevre Yolu'nda bir otomobil sürücüsünün, makas atarak ilerlediği görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.



Ekiplerin incelemesinde, plakası tespit edilen otomobili R.Ö'nün kullandığı ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.



R.Ö'ye 170 bin lira ceza kesen ekipler, aracı da 60 gün trafikten menetti.

