Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci vatandaşlarla buluştu
Mersin'de Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Toroslar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Mersin'de Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Toroslar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediyenin açıklamasına göre Beşikci, ziyaret ettiği mahalledeki bir kahvehanede vatandaşlarla görüştü.
Beşikci, talep ve sorunları dinledikten sonra mahallede incelemede bulundu, Ayşe ve Birsen Gök kardeşlerin evine konuk oldu.
Gelen talepler doğrultusunda mahalledeki futbol sahası ve 2 parkta yenileme çalışması yapılacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, her mahalleyi gezeceklerini belirterek, sorunlara çözüm üretmek için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.
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