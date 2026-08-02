Mersin'de otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçen sürücü kaçtı
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçip kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçip kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çağdaşkent Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ani manevrayla sola dönüş yaparken karşı yönden gelen motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişiden 2'si yola savruldu, bir çocuk ise otomobilin kaputuna düştü. Araçtan inen sürücü, kaputtaki çocuğu indirip yeniden direksiyon başına geçti. Otomobiliyle yerde yatan 2 yaralının üzerinden geçen zanlı, bölgeden uzaklaştı.
Olayı fark edip yaralıların yardımına koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.