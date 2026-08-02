Mersin'de otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçen sürücü kaçtı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçip kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



Çağdaşkent Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ani manevrayla sola dönüş yaparken karşı yönden gelen motosiklete çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişiden 2'si yola savruldu, bir çocuk ise otomobilin kaputuna düştü. Araçtan inen sürücü, kaputtaki çocuğu indirip yeniden direksiyon başına geçti. Otomobiliyle yerde yatan 2 yaralının üzerinden geçen zanlı, bölgeden uzaklaştı.



Olayı fark edip yaralıların yardımına koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

