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        Mersin'de yaya yürüyüş alanlarında motosiklet süren aday sürücüye para cezası verildi

        Mersin'de sahil bandındaki yaya yürüyüş alanlarında motosiklet süren aday sürücüye 49 bin 4 lira ceza verildi, ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Mersin'de yaya yürüyüş alanlarında motosiklet süren aday sürücüye para cezası verildi

        Mersin'de sahil bandındaki yaya yürüyüş alanlarında motosiklet süren aday sürücüye 49 bin 4 lira ceza verildi, ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Adnan Menderes Bulvarı Babil Kavşağı'ndaki sahil bandında bir sürücünün çevreyi ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde yayalara ait yürüyüş alanlarında motosiklet kullandığı tespit edildi.

        Yapılan çalışmada motosiklet sürücüsü M.E. yakalandı.

        Sürücüye 49 bin 4 lira ceza kesen ekipler, motosikleti trafikten 30 gün men etti.

        Aday sürücü olduğu belirlenen M.E.'nin ehliyeti de daimi olarak iptal edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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