Mersin'de kask takıp bir kişiye tabancayla saldıran şüpheli aranıyor
Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişinin kasklı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğramasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Giriş: 01.08.2026 - 19:36 Güncelleme:
Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişinin kasklı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğramasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tece Mahallesi'nde tantunici önünde oturan bir kişiye kasklı şüpheli tarafından tabancayla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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