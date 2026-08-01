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        Mersin'de kask takıp bir kişiye tabancayla saldıran şüpheli aranıyor

        Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişinin kasklı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğramasına yönelik soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 19:36 Güncelleme:
        Mersin'de kask takıp bir kişiye tabancayla saldıran şüpheli aranıyor

        Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişinin kasklı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğramasına yönelik soruşturma başlatıldı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tece Mahallesi'nde tantunici önünde oturan bir kişiye kasklı şüpheli tarafından tabancayla saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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