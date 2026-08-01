Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, ziyaretlerde bulundu

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, ilçe protokol üyelerini ziyaret etti. Aktaş, kentteki görevine başladıktan sonra ziyaretine gelen ilçe protokol üyelerine iadeiziyarette bulundu. Bu kapsamda, Toroslar Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'yı ziyaret eden Aktaş, protokol üyeleriyle görüştü. Ziyaretlerde görüş alışverişinde bulunuldu.

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