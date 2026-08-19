Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci vatandaşlarla görüştü

Burada talep ve önerileri dinleyen Beşikci, mahallede incelemede bulundu.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre Beşikci, mahalle kıraathanesinde buluştuğu vatandaşlarla sohbet etti.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Civanyaylağı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

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