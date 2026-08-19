Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci vatandaşlarla görüştü
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Civanyaylağı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Civanyaylağı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre Beşikci, mahalle kıraathanesinde buluştuğu vatandaşlarla sohbet etti.
Burada talep ve önerileri dinleyen Beşikci, mahallede incelemede bulundu.
Beşikci, heyelanlar nedeniyle tarım yollarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve üreticilerin sulama konusundaki şikayetlerinin çözüme kavuşturulmasına yönelik talimat verdi.
Açıklamada görüşleri aktarılan Beşikci, mahalle sakinlerinin yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturmaya devam edeceklerini belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.