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        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci vatandaşlarla görüştü

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Civanyaylağı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci vatandaşlarla görüştü

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Civanyaylağı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre Beşikci, mahalle kıraathanesinde buluştuğu vatandaşlarla sohbet etti.

        Burada talep ve önerileri dinleyen Beşikci, mahallede incelemede bulundu.

        Beşikci, heyelanlar nedeniyle tarım yollarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve üreticilerin sulama konusundaki şikayetlerinin çözüme kavuşturulmasına yönelik talimat verdi.

        Açıklamada görüşleri aktarılan Beşikci, mahalle sakinlerinin yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturmaya devam edeceklerini belirtti.

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