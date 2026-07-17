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        Akdenizli hububat ve bakliyatçılar yılın ilk yarısında 901,3 milyon dolarlık dış satım yaptı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), yılın ilk yarısında 172 ülkeye yaptığı dış satımdan 901,3 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Akdenizli hububat ve bakliyatçılar yılın ilk yarısında 901,3 milyon dolarlık dış satım yaptı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), yılın ilk yarısında 172 ülkeye yaptığı dış satımdan 901,3 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.


        Birlik, bu yılın ocak-haziran döneminde 1 milyon 62 bin ton hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini uluslararası pazarlarda değerlendirdi.

        Aynı dönemde Türkiye'nin sektör ihracatına yüzde 15,41'lik katkı sunan AHBİB'in, yılın ilk yarısındaki dış satımının 211,8 milyon dolarını bakliyat, 176,7 milyon dolarını pastacılık, 115,1 milyon dolarını bitkisel yağlar ve kalanını da diğer ürün grupları oluşturdu.

        Yılın ilk yarısında 172 ülkeye ihracat yapan Akdenizli hububat ve bakliyatçılar, en fazla dış satımı sırasıyla Irak, Suriye ve İran'a gerçekleştirdi.

        Yeni pazarlarda çalışmalarını sürdüren AHBİB, Umman, Ukrayna ve Cibuti'ye yaptığı ihracatı da önemli ölçüde artırdı.

        Birlik, ocak-haziran dönemindeki en fazla dış satımını 489,7 milyon dolarla Mersin'den gerçekleştirdi.

        Bu dönemde Adana'dan 171,7 milyon dolar, Karaman'dan 70,1 milyon dolar, Hatay'dan 41,7 milyon dolar, Kayseri'den 22,9 milyon dolar dış satım gerçekleştiren birliğin kalan ihracatı ise diğer illerden yapıldı.

        - "İhracat yapılmayan ülkelere dış satım yapmaya çalışacağız"

        AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, AA muhabirine, birliklerinin Türkiye'nin hububat sektörüne yılın ilk yarısında önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Ocak-haziran döneminde yaptıkları 901,3 milyon dolarlık dış satımdan memnun olduklarını vurgulayan Memiş, ihracatlarını daha da artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

        Bu kapsamda yeni pazar arayışlarının sürdüğünü ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

        "Ticaret heyetlerimiz bu zamana kadar birçok ülkeyi ziyaret etti. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu ticaret heyetleriyle ihracat yapılmayan ülkelere dış satım yapmaya çalışacağız. Ağırlıklı olarak tarımsal ürünler ihracatı yapıyoruz. Bizim yılbaşımız haziran ayı itibarıyla başlıyor ve hasat dönemi içerisindeyiz. Verimli, rekoltesi yüksek olan güzel bir hasat dönemi bekliyoruz. Bu verimli rekoltenin ihracatımıza katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Yaptığımız her ihracat aslında geleceğimize yapmış olduğumuz büyük bir yatırımdır. Ülkemizin ihracatı aslında ülkemizin geleceğini de belirliyor. Üyelerimizle bu süreçte ihracatımızı bu denli artırmamız bizleri çok ciddi motive ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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