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        Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu

        Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu

        Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi.


        Osman Yıldız yönetimindeki otomobil, Dağpazarı Mahallesi kırsalında seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

        Aracı terk eden sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye Mut Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazöz ile su tankeri sevk edildi.

        Ekiplerce yol kenarındaki ormana sıçramadan söndürülen yangın sonucu araçta büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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