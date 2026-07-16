Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu

Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi. Osman Yıldız yönetimindeki otomobil, Dağpazarı Mahallesi kırsalında seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aracı terk eden sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Mut Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazöz ile su tankeri sevk edildi. Ekiplerce yol kenarındaki ormana sıçramadan söndürülen yangın sonucu araçta büyük çapta hasar oluştu.

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