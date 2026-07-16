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        Mersin'de 155 bin 568 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 155 bin 568 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Mersin'de 155 bin 568 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 155 bin 568 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında bir işyerine düzenlenen operasyonda, 6 koli ve bir poşet içerisinde 155 bin 568 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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