Mersin'de 155 bin 568 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 155 bin 568 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 155 bin 568 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında bir işyerine düzenlenen operasyonda, 6 koli ve bir poşet içerisinde 155 bin 568 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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