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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Akdenizli ihracatçılar temmuzda 92,6 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç etti

        Akdenizli ihracatçılar temmuzda 92,6 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç etti

        Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, temmuzda 92,6 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Akdenizli ihracatçılar temmuzda 92,6 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç etti

        Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, temmuzda 92,6 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

        Birliğin açıklamasına göre, birlik bünyesindeki firmalar, geçen ay 72 bin 74 ton yaş meyve ve sebzeyi uluslararası pazarlara sundu.

        Geçen yılın aynı dönemine göre dış satışını yüzde 54 artıran birlik, Türkiye'nin temmuzdaki yaş meyve sebze ihracatına yüzde 31,3 katkı sağladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarıkaya, küresel pazarlarda Türk yaş meyve ve sebzesine yönelik talebin güçlü seyrini koruduğunu belirtti.

        Ürün çeşitliliği, kalite ve etkin pazarlama faaliyetlerinin ihracata olumlu yansıdığını bildiren Sarıkaya, "Miktar bazında geçen yılın aynı dönemine yakın bir performans sergilememize rağmen ihracat değerimizi yüzde 54 artırarak 92,6 milyon dolara ulaştırdık. Bu tablo, ürünlerimizin uluslararası pazarlarda daha yüksek katma değer oluşturduğunu ve doğru pazarlarda güçlü şekilde konumlandığını gösteriyor." diye konuştu.

        Temmuzda birliğin en yüksek ihracatının 18,8 milyon dolarla şeftalide yapıldığına dikkati çeken Sarıkaya, bu ürünü 15,3 milyon dolarla kayısı, 14,3 milyon dolarla kiraz ve vişnenin takip ettiğini vurguladı.

        Sarıkaya, bu dönemde Mersin'in 60,6 milyon dolarlık ihracatla sektörün lideri olduğunun altını çizerek, pazar çeşitliliğini artırmaya, kalite standartlarını yükseltmeye ve üyelerin uluslararası rekabet gücünü desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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