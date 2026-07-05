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        Akdenizli ihracatçılar yılın ilk yarısında 9,68 milyar dolarlık dış satım yaptı

        Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı, birliklerinin ocak-haziran döneminde 9,68 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Akdenizli ihracatçılar yılın ilk yarısında 9,68 milyar dolarlık dış satım yaptı

        Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı, birliklerinin ocak-haziran döneminde 9,68 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Hıradağı, yazılı açıklamasında, AKİB'in haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32'lik artışla 1,7 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirtti.

        Birliklerinin ocak-haziran ihracatına ilişkin bilgi veren Hıradağı, "Akdeniz İhracatçı Birlikleri, ocak-haziran döneminde yüzde 17 büyümeyle 9,68 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Haziran ve yılın ilk 6 ayında yakaladığımız büyüme, doğru stratejilerin, yüksek üretim disiplininin ve ihracatçılarımızın kararlılığının açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Hıradağı, 6 ayda en fazla ihracatı kimya, demir-çelik ve yaş meyve sebze sektörlerinden elde ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ocak-haziran döneminde Irak 679,6 milyon dolarlık ihracatla birliğimizin en büyük pazarı olmayı sürdürürken geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir gerileme yaşandı. Buna karşın İtalya yüzde 20 artışla 655,2 milyon dolarlık, Romanya ise yüzde 35 yükselişle 631,5 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşarak Avrupa pazarındaki güçlü talebi ortaya koydu. Son 6 ayda Avrupa'nın önemli pazarlarından Malta'ya ihracatımızı yüzde 388 artırarak 175,4 milyon dolar ve İspanya'ya ihracatımızı yaklaşık yüzde 100 artırarak 510,1 milyon dolara çıkardık."​​​

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