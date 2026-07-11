Akdenizli kimyevi madde ihracatçıları 6 ayda 3,35 milyar dolar kazandırdı

SERKAN AVCİ/KORAY KILIÇ - Bu yılın ilk 6 ayında yurt dışına yüzde 34 artışla 3,35 milyar dolarlık ürün pazarlanan Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinde (AKMİB) sene sonu dış satımın 6 milyar doları aşması hedefleniyor.



AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak-haziran döneminde 2 milyar 505 milyon 407 bin 352 dolarlık ihracat yapılan AKMİB'in bu yılki dış satımı yüzde 34 arttı.



Adana, Mersin, Hatay, Kayseri ve Karaman'ın bünyesinde olduğu birlikten yılın ilk yarısında çeşitli ülkelere 3 milyar 350 milyon 46 bin 877 dolarlık ürün pazarlandı.



- İhracat lideri Adana



Yılın ilk yarısında bölge illeri arasında en fazla ihracat Adana'dan yapıldı.



Söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı aralığına göre yüzde 45 artışla 444 milyon 722 bin 936 dolara ulaşan Adana'yı sırasıyla Mersin, Kayseri, Hatay ve Karaman takip etti.



Birlik bünyesindeki ihracatçılar da yüzde 35 artışla ülke ekonomisine 2 milyar 613 milyon 289 bin 787 dolar kazandırdı.



- Dış satımın lokomotifi "mineral yakıtlar ve yağlar"



AKMİB Yönetim Kurulu Başkanı İmam Gazali Hıradağı, sektörün 6 ayda güçlü bir ihracat performansı sergilediğini söyledi.



Dış satımda bazı ürün gruplarının öne çıktığını anlatan Hıradağı, şöyle konuştu:



"İhracatın lokomotifini mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri oluşturdu. Söz konusu ürün grubu, toplam ihracatın yüzde 72'sini gerçekleştirerek açık ara ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 13 payla plastikler ve mamulleri, üçüncü sırada ise yüzde 5 payla anorganik kimyasallar bulunurken, kalan ihracat organik kimyasallar, boya, kozmetik, temizlik ürünleri, kauçuk mamulleri ve diğer alt sektörlerden sağlandı."



Hıradağı, güçlü sanayi altyapısına sahip illerin sektör ihracatına yön verdiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde illerimizin üretim, yatırım ve ihracat kapasitesini daha da güçlendirecek çalışmalarla bu yükseliş ivmesini sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.



- İtalya, İspanya ve Romanya ihracatta ön planda



Hıradağı, AKMİB'in dış satım pazar dağılımında Avrupa ülkelerinin dikkati çektiğini dile getirdi.



Birliklerinin en büyük ihracat pazarının 424,6 milyon dolar ve yüzde 13 payla İtalya olduğunu vurgulayan Hıradağı, şöyle devam etti:



"Bu ülkeyi 354,1 milyon dolar ve yüzde 11 payla İspanya, 333,2 milyon dolar ve yüzde 10 payla Romanya takip etti. İlk üç sıradaki ülkelerin tamamının Avrupa'da yer alması, AKMİB'in özellikle Avrupa Birliği pazarlarındaki güçlü konumunu koruduğunu ve bölgedeki sanayi üretimi ile enerji odaklı talebe etkin şekilde cevap verdiğini gösteriyor. Bu dönemde en dikkat çekici ihracat artışlarını ise Fas, Malta, İspanya, Togo, Romanya, ABD ve Mısır pazarlarında kaydettik. Bu pazarlarda elde ettiğimiz büyüme, pazar çeşitlendirme politikamızın başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor."



- "Yılı başarılı bir performansla tamamlamayı amaçlıyoruz"



Hıradağı, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen sektör ihracatının arttığını belirterek, şunları kaydetti:



"Mevcut ivmenin korunması ve dış pazarlardaki talebin destekleyici seyretmesi halinde yılı yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinin üzerinde bir ihracatla tamamlamayı hedefliyoruz. İlk yarıda elde ettiğimiz performans, bu hedefe ulaşabilecek potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Yılın ikinci yarısında da yüksek katma değerli üretimi artırmaya, pazar çeşitlendirme çalışmalarını sürdürmeye ve özellikle Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, Orta Doğu ile Amerika pazarlarındaki etkinliğimizi güçlendirmeye odaklanacağız. Sürdürülebilir büyüme anlayışımız doğrultusunda, küresel rekabet gücümüzü artıracak çalışmaları kararlılıkla devam ettirip, yılı hem ihracat hacmi hem de ihracat değeri açısından başarılı bir performansla tamamlamayı amaçlıyoruz."



Bölgede 2025 ve 2026 yılları ocak-haziran dönemi dış satım rakamları ve iki yılın aynı aralığı arasındaki değişim oranları şöyle:



- AKİB'e bağlı iller ve ihracatçıların dış satım rakamları



İller 2025 (dolar) 2026 (dolar) Değişim (%) Adana 305.786,377 444.722,936 +45 Mersin 108.883,074 117.977,896 +8 Kayseri 82.933,169 89.680,919 +8 Hatay 48.592,861 65.124,981 +34 Karaman 17.576,098 19.250,358 +10 AKMİB bünyesindeki ihracatçılar 1.941.635,773 2.613.289.787 +35 Toplam: 2.505.407,352 3.350.046,877

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