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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mut Basın Mensupları Dernek Başkanı Uğur'dan Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Özay'a ziyaret

        Mut Basın Mensupları Dernek Başkanı Uğur'dan Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Özay'a ziyaret

        Mut Basın Mensupları Derneği Başkanı Ayşe Uğur, Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özkan Özay'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Mut Basın Mensupları Dernek Başkanı Uğur'dan Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Özay'a ziyaret

        Mut Basın Mensupları Derneği Başkanı Ayşe Uğur, Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özkan Özay'ı ziyaret etti.

        Uğur, beraberindeki dernek üyesi basın mensuplarıyla ziyaret ettiği Özay'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Özay da Mut Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli şekilde yürütülmesi için çalışacaklarını belirtti.

        Özay, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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