Anamur ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Mersin'in Anamur ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Anamur Merkez Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an kursunda eğitim gören çocuklar tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara aşure ikram edildi.

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