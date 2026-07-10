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        AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı'dan aile ziyareti

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle götürüldükleri hastanede yaşamını yitiren 2 kardeşin ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 14:52 Güncelleme:
        AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı'dan aile ziyareti

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle götürüldükleri hastanede yaşamını yitiren 2 kardeşin ailesini ziyaret etti.

        Kıratlı, ilçedeki programı kapsamında 5 Mayıs'ta bulantı ve kusma şikayetiyle götürüldükleri hastanede yaşamını yitiren Azra (8) ve kardeşi Ömer Selim Tülü'nün (5) ailesine ziyarette bulundu.

        Anne Ebru ve baba Musa ile görüşen Kıratlı, aileye başsağlığı diledi.

        Ziyarette hayatını kaybeden çocuklar için dua edildi.

        Kıratlı'ya AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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