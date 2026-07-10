Silifke ilçesinde Taşucu Polisevi açıldı

Mersin Silifke ilçesinde yapımı tamamlanan Taşucu Polisevi törenle hizmete alındı. Taşucu Mahallesi'ndeki Polis Merkezi Amirliği Kampüsü içerisinde inşa edilen 12 odalı polisevinin açılışında konuşan Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, tesisin emniyet mensuplarına hayırlı olmasını diledi. Programda Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız ile İlçe Emniyet Müdürü Vekili Aykut Arıcı da birer konuşma yaptı. Protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek tesis gezildi.

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