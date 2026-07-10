Mersin'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 DRB 33 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Bozdoğan Mahallesi Pullu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tuncay Kaya'ya (46 ) çarptı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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