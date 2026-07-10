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        Mersin'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Mersin'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


        Sürücüsü öğrenilemeyen 01 DRB 33 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Bozdoğan Mahallesi Pullu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tuncay Kaya'ya (46 ) çarptı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kaya'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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