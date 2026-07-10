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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de araçlarında "abartı egzoz" kullanan 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira ceza

        Mersin'de araçlarında "abartı egzoz" kullanan 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira ceza

        Mersin'de araçlarında "abartı egzoz" tespit edilen 135 araç sürücüsüne 2 milyon 160 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Mersin'de araçlarında "abartı egzoz" kullanan 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira ceza

        Mersin'de araçlarında "abartı egzoz" tespit edilen 135 araç sürücüsüne 2 milyon 160 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "abartı egzoz" kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde araçlarında "abartı egzoz" kullandıkları belirlenen 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira ceza verildi.

        Araçlar, 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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