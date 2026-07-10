Mersin'de araçlarında "abartı egzoz" kullanan 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira ceza

Mersin'de araçlarında "abartı egzoz" tespit edilen 135 araç sürücüsüne 2 milyon 160 bin lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "abartı egzoz" kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlarında "abartı egzoz" kullandıkları belirlenen 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira ceza verildi. Araçlar, 30 gün trafikten men edildi.

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