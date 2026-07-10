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        Bozyazı'da tütün kullanımının zararları anlatıldı

        Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, trafik denetimlerinde durdurulan araçlardaki kişilere tütün kullanımının zararlarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:01 Güncelleme:
        Bozyazı'da tütün kullanımının zararları anlatıldı

        Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, trafik denetimlerinde durdurulan araçlardaki kişilere tütün kullanımının zararlarını anlattı.

        Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüyle yürüttüğü çalışmada trafik denetimlerine katıldı.

        Tütün kullanımının zararlarına dikkati çekmek ve dumansız yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmada, trafik denetimlerinde durdurulan araçlardaki yolcu ve sürücülere tütün kullanımının zararları anlatıldı.

        Denetimlerde vatandaşlara broşür de dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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