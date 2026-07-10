MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gülnar 15. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Gülnar Mesire Alanı'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy'un yaptığı kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu. Faaliyet ve mali raporların görüşülerek kabul edilmesinin ardından seçime geçildi. Mevcut başkan Oğuzhan Cerit, tek listeyle aday olduğu kongrede, kullanılan 416 oyun tamamını alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Kongreye Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy ve partililer katıldı.

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