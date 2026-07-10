Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan görevine başladı

Mersin'in Gülnar ilçesine atanan Kaymakam Emrah Aslan, görevine başladı.



Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamlığının ardından Gülnar'a atanan Aslan, ilçeye gelişinde Belediye Başkanı Fatih Önge ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.



Karşılamanın ardından makamına geçen Aslan, yaptığı açıklamada, ilçenin gelişimi ve vatandaşların huzuru için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gayret göstereceklerini kaydetti.



