Anamur İlçe Emniyet Müdürü Haşmet Günay görevine başladı
Mersin'de Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Haşmet Günay görevine başladı.
Giriş: 02.09.2026 - 16:30 Güncelleme:
Mersin'de Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Haşmet Günay görevine başladı.
Kaymakam Kemal Duru, ilçede görevlendirilen Günay'ı makamında kabul etti.
Duru, Günay'a çalışmalarında başarılar diledi.
Günay da iyi dileklerinden dolayı Duru'ya teşekkür etti.
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