Anamur ilçesinde "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında konferans düzenlendi

Öğretmenlerin yenilikçi ve çocuk merkezli eğitim yaklaşımlarını deneyimlemelerini önemsediklerini ifade eden Doğan, oyun temelli öğretmenin eğitim ortamlarında daha etkin kullanılmasına yönelik bu tür mesleki gelişim çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. ​​​​​​​

Konferansa Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planının hazırlanmasında görev alan Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Öğr. Gör. Hasan Er katıldı.

Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında yayımlanan Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde Anamur ilçesinde "Oyun Temelli Öğrenme Etkileşim Konferansı" yapıldı.

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