Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Duru, mesajında, basının demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.
Vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında basının önemli bir kamu görevi üstlendiğini kaydeden Duru, "Meslek ilkelerine bağlı kalarak tarafsızlık ve sorumluluk anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.
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