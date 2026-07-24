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        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Duru, mesajında, basının demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

        Vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında basının önemli bir kamu görevi üstlendiğini kaydeden Duru, "Meslek ilkelerine bağlı kalarak tarafsızlık ve sorumluluk anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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