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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Gülnar Kaymakamı Aslan'dan Orman İşletme Müdürü Karaca'ya ziyaret

        Gülnar Kaymakamı Aslan'dan Orman İşletme Müdürü Karaca'ya ziyaret

        Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan, Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Gülnar Kaymakamı Aslan'dan Orman İşletme Müdürü Karaca'ya ziyaret

        Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan, Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca'yı ziyaret etti.

        Kaymakam Aslan, ziyarette kentte yürüttükleri faaliyetlerle ilgili Karaca'dan bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından Aslan, Orman İşletme Müdürlüğünü gezerek kullanılan cihazlar ile araç ve gereçleri inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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