Gülnar Kaymakamı Aslan'dan Orman İşletme Müdürü Karaca'ya ziyaret

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan, Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca'yı ziyaret etti. Kaymakam Aslan, ziyarette kentte yürüttükleri faaliyetlerle ilgili Karaca'dan bilgi aldı. Ziyaretin ardından Aslan, Orman İşletme Müdürlüğünü gezerek kullanılan cihazlar ile araç ve gereçleri inceledi.

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