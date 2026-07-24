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        Mersin'de at arabasını çekerken bitkin düşen at korumaya alındı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde karpuz yüklü at arabasını çekerken bitkin düşen at koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 08:41 Güncelleme:
        Mersin'de at arabasını çekerken bitkin düşen at korumaya alındı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde karpuz yüklü at arabasını çekerken bitkin düşen at koruma altına alındı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, karpuz yüklü at arabasını çeken atın bitkin düşerek yere yığıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı.

        Barış Mahallesi'ndeki atın bulunduğu ahıra giden zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri atı veteriner gözetiminde koruma altına aldı, sahibine 5 bin 469 lira ceza kesildi.

        Tedavisi tamamlanan atın gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Antalya'daki bir çiftliğe götürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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