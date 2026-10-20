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        Ekmek fırınında 4 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi; 1 tutuklama

        MERSİN'de Ekmek fırınında yapılan aramada 4 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan fırın sahibi M.N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Ekmek fırınında 4 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi; 1 tutuklama

        MERSİN’de Ekmek fırınında yapılan aramada 4 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan fırın sahibi M.N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik ortak çalışma başlattı. Ekiplerin fırın olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde yaptığı detaylı aramada, çekmece içerisine gizlenmiş 4 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi. İş yeri sahibi M.N.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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