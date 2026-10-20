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        Fırındaki dolabın çekmecesinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

        Mersin'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada baskın düzenlenen bir fırında oda içerisindeki dolabın alt çekmecesinden 4 bin 800 adet uyuşturucu hap çıktı, yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Fırındaki dolabın çekmecesinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

        Mersin'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada baskın düzenlenen bir fırında oda içerisindeki dolabın alt çekmecesinden 4 bin 800 adet uyuşturucu hap çıktı, yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin yürüttüğü çalışmada Mezitli'de belirlenen bir fırına baskın yapıldı. Baskında fırın sahibi M.N.A. gözaltına alındı, içerde ise narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada fırının arka kısmında yer alan odadaki TV ünitesi gibi kullanılan dolabın alt çekmecesinden 1 kilo 920 gram ağırlığında 4 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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        Emniyette işlemleri yapılan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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