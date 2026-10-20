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        Nobel ödüllü Türk akademisyen Aziz Sancar, Mersin'de öğrencilerle bir araya geldi

        Nobel ödüllü Türk akademisyen Aziz Sancar, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Akademik Yılı Açılış Töreni'nde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Nobel ödüllü Türk akademisyen Aziz Sancar, Mersin'de öğrencilerle bir araya geldi

        Nobel ödüllü Türk akademisyen Aziz Sancar, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Akademik Yılı Açılış Töreni'nde öğrencilerle bir araya geldi.

        Sancar, Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı. Buradaki programda MEÜ'nün son 4 yıldaki akademik, idari ve sosyal gelişiminin yer aldığı video gösterimi yapıldı.

        Etkinlikte, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi akademisyenleri Doç. Dr. Betül Yarar Koçer ve Öğretim Görevlisi Malak Baygozhin Gojayeva tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Aziz Sancar, burada yaptığı konuşmada, 45 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu söyledi.

        "Burada, Amerika'da ve dünyanın her yerinde 'ben Türk'üm' diyorum." diyen Sancar, şöyle devam etti:

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        "Ben Türk'üm. Bilimin milleti yoktur fakat bilim insanının milleti vardır. O bakımdan ben de onu söyleme isteği duydum ve onunla gurur duyuyorum. Gençlere demek istediğim, bunun kısa yolu yoktur. Çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz. Bunun başka yolu yok. Eğer istiyorsanız yaparsınız. Hepinize bana bu onuru verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Mardin Savurluyum. Ailem epey yıl önce Mersin'e göç etti. O yüzden hem Mardin hem Mersin memleketim sayılır. Burada sizlerle konuşmak, bu sevincimi ortaklaşa paylaşmak benim için onurdur. Onun için çok sağ olun. Başarılar dilerim."

        Programda "DNA Repair by Dual Incisions in the Three Kingdoms of Life" başlıklı yeni araştırmasına ilişkin İngilizce sunum yapan Sancar, bu çalışmayı ilk kez Mersin'de açıkladığını anlattı.

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        Mersin Valisi Atilla Toros da Aziz Sancar'ın ömrünü bilime adadığını, çığır açan çalışmalarıyla insanlığın ufkunu genişlettiğini vurguladı.

        Aziz Sancar'ı Mersin'de ağırlamanın onurunu yaşadıklarını dile getiren Toros, şöyle devam etti:

        "Aziz Sancar Hocamız, hepimize büyük bir gerçeği hatırlattı. Bu toprakların mayasında ilim var. Bu milletin tarihinde nice başarılar var. Bu medeniyetin çağlara yön vermiş büyük dehaları var ve bugün de aynı ruh, azim ve irade bu milletin evlatlarının yüreğinde var. Ecdadının mirasından ve Aziz Sancar Hocamızın başarısından ilham alan bu nesil yarınlara milletimizin mührünü vuracak."

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        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da Aziz Sancar'ı üniversitelerinde ağırlamanın eşsiz onurunu yaşadıklarını belirterek MEÜ'de yaptıkları çalışmaları anlattı.

        Konuşmaların ardından Mersin Üniversitesi Senatosunun aldığı kararla, Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin adının "Prof. Dr. Aziz Sancar İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi" olarak değiştirildiği ilan edildi.

        Aziz Sancar ve beraberindekiler daha sonra Prof. Dr. Aziz Sancar İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne gitti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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