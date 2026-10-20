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        Türkiye'deki enerji uzmanları Akkuyu NGS'yi ziyaret etti

        DÜNYA Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyeleri olan Türkiye'nin enerji şirketlerinde görev yapan genç uzmanlar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Konuklar, projenin hayata geçirilme süreci ve 1'inci Güç Ünitesi'nde yürütülen devreye alma hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Türkiye'deki enerji uzmanları Akkuyu NGS'yi ziyaret etti

        DÜNYA Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyeleri olan Türkiye’nin enerji şirketlerinde görev yapan genç uzmanlar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Konuklar, projenin hayata geçirilme süreci ve 1’inci Güç Ünitesi’nde yürütülen devreye alma hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

        Ziyaret programı kapsamında, Akkuyu NGS Eğitim Merkezi’nde bulunan Güç Ünitesi Kontrol Odası Tam Ölçekli Simülatörü, Doğu Deniz Kargo Terminali ve deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte bulunan seyir terası ziyaret edildi.

        Genç enerji liderleri, Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimi ve uzmanlarından projenin mevcut durumu ile 1’inci Güç Ünitesi’nde yürütülen devreye alma çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Bu kapsamda ekipmanlarda gerçekleştirilen kontrol işlemleri, Türkiye’deki düzenleyici kurum ve diğer kamu kurumlarıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Katılımcılar ayrıca işletme personelinin eğitim programının uygulanmasına ilişkin konuları uzmanlarla değerlendirme fırsatı buldu.

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        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

        “Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin inşası; enerji, mühendislik ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi alanlarında yeni yetkinliklerin oluşmasını sağlıyor. Bugün projemizi yakından tanıyan genç uzmanlar, önümüzdeki on yıllarda Türkiye’nin enerji sektörünün gelişimine yön verecekler. Akkuyu NGS sahasında uzmanlarımızla bir araya gelerek modern nükleer enerji teknolojilerinin nasıl çalıştığını yakından görme fırsatı buldular. Nükleer sektör profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurmaları, konuklarımızın nükleer enerjinin sunduğu imkânları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişimindeki önemli rolünü daha iyi değerlendirmelerine olanak sağladı.”

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        Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genel Sekreteri Mehmet Ertürk, ziyaretin ardından şu değerlendirmede bulundu:

        “Akkuyu NGS’ye düzenlenen bu ziyaret, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Milli Komitesi olarak genç enerji liderlerimiz için son derece öğretici bir deneyim oldu. Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin sahada nasıl hayata geçirildiğini yerinde gözlemlemek, nükleer enerjinin ülkemizin enerji dönüşümündeki rolünü daha iyi anlamalarını sağladı. Bu proje, enerji arz güvenliği ve düşük karbonlu üretim hedeflerimiz açısından uzun yıllar boyunca katkı sunma potansiyeline sahiptir. Nükleer enerji gibi çok disiplinli ve uzun soluklu bir alanda, genç profesyonellerin sürece erken dönemde dâhil olması ve teknik bilgi birikimini artırması büyük önem taşımaktadır.”

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        Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nin Genç Enerji Liderleri programı katılımcısı Pakize Şule Serin ise şunları söyledi:

        “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne gerçekleştirilen saha ziyareti, Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından stratejik önemi olan bu projeyi yerinde görme ve ilgili ekiplerle doğrudan bilgi alışverişinde bulunma fırsatı sağladığı için son derece faydalı oldu. Projenin yerli tedarikçilere ve istihdama sağladığı katkı da sektörümüz için değerli bir kazanımdır. Nükleer enerji, uzun vadeli ve planlı bir yaklaşım gerektiren, onlarca yıllık bir potansiyel sunmaktadır. Elektrik üretiminde güvenilir ve düşük karbonlu kaynakların payının artırılması, Türkiye’nin sürdürülebilir enerji geleceği için büyük önem taşımaktadır. Bu tür ziyaretlerin sektörde çalışan genç profesyonellerin bilgi ve deneyimini artıracağına inanıyoruz.”

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        Galeri
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