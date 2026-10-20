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        Mersin'de 10 yıllık sırra 'kasten öldürme' operasyonu: 6 gözaltı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarafından 10 yıl önce kaçırılması sonrasında kayıp olduğu ileri sürülen o tarihte 20 yaşında olan gençle ilgili 'Kasten Öldürme' suçundan tekrar soruşturma başlatılıp operasyon düzenlendi 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Mersin'de 10 yıllık sırra 'kasten öldürme' operasyonu: 6 gözaltı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarafından 10 yıl önce kaçırılması sonrasında kayıp olduğu ileri sürülen o tarihte 20 yaşında olan gençle ilgili 'Kasten Öldürme' suçundan tekrar soruşturma başlatılıp operasyon düzenlendi 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, 9 Ekim 2016'da S.G. ve E.K., Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39727 Sokak'taki evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Furkan Coşkun'un yanına geldi. Gece yarısı sitenin bahçesinde bir süre sohbet eden üçlü, daha sonra tartıştı. Ardından 2 şahıs Coşkun'ı darp etmeye başladı. Yaşanan arbedenin ardından iki arkadaş, Coşkun'u döverek sitenin dışına çıkarıp bir araca bindirerek uzaklaştı. O günden sonra çocuklarından haber alamayan ailenin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra 2 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların üzerinden gencin cep telefonu çıktı. Şüphelilerin polisteki ifadesinde, kaçırdıkları Coşkun'u ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettikleri sırada ellerinden kurtulup kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ifadesi doğrultusunda ormanlık alanda arama çalışması yapan polis ve AKUT ekipleri, gencin izine rastlayamadı. Günlerce süren aramalara rağmen şahıs bulunamadı, 2 şüpheli ise mahkemece o dönem tutuklandı.

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        Başsavcılık kasten öldürmeden dosya açtı: 6 gözaltı

        Aradan 10 yıl geçmesine rağmen kayıp olduğu iddia edilen ancak hiç bir şekilde yaşadığına dair emare bulunamayan Furkan Coşkun ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık talimatıyla evinin önünden alıkonulan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Coşkun'la ilgili 'Kasten Öldürme' suçundan tekrar soruşturmaya başlandı. Soruşturma çerçevesine 9 şahıs belirlenerek adli işlem başlatıldı, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltı kararı verilen 6 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler adli işlemleri için emniyete götürüldü.

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        Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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