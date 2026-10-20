Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gence ilişkin yeni soruşturmada 6 zanlı gözaltına alındı

Mersin'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, olayı araştıran polis ekipleri Coşkun'un evden ayrıldıktan sonra darbedildiğini ve zorla bir araca bindirildiğini belirlemişti.

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