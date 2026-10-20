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        Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gence ilişkin yeni soruşturmada 6 zanlı gözaltına alındı

        Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedildikten sonra kaçırılan 20 yaşındaki gence ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 6'sı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gence ilişkin yeni soruşturmada 6 zanlı gözaltına alındı

        Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedildikten sonra kaçırılan 20 yaşındaki gence ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 6'sı yakalandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ekim 2016'da merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde alıkonulduktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan

        Coşkun'un yaşadığına dair bulgu tespit edilememesi üzerine "kasten öldürme" suçundan tekrar soruşturma başlatıldı.

        Olaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı.

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        Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Mersin'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, olayı araştıran polis ekipleri Coşkun'un evden ayrıldıktan sonra darbedildiğini ve zorla bir araca bindirildiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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