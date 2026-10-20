Mersin merkezli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasında 37 zanlı gözaltına alındı

Mersin merkezli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentteki Mesleki Eğitim Merkezlerinde "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlarına karıştıkları iddia edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada 45 şüphelinin kimliği belirlendi.

Şüphelilerden birinin vefat ettiği, 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edildi, 42'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yürütülen soruşturmada zanlıların, bazı stajyer öğrencileri çalışıyor gibi gösterip 36 milyon 244 bin lira kamu zararına neden oldukları, 8 milyon 749 bin lira ile 2'şer dizüstü bilgisayar ve renkli yazıcıyı da rüşvet olarak aldıkları iddia edildi.

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Polis ekiplerince kent merkezi ve Silifke ilçesi ile Adana, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.