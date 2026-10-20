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        Mersin'de bir evin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir evin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Mersin'de bir evin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir evin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Çukurova Mahallesi'nde Ö.A'ya ait eve 13 Ekim'de silahla ateş açılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

        İkametin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan aracın sahibi A.A. ve aracı kullandığı iddia edilen M.C.K'yi gözaltına aldı.

        M.C.K'nin Erdemli ilçesindeki evinde 3 tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 200 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

        Zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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