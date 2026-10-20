Mersin'in Anamur ilçesinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmaları görüşüldü

Toplantıda, çöp konteynerleri ve meyve atıklarının biriktiği alanların ilaçlanması, bahçelere dökülen meyvelerin imha edilmesi ve kış döneminde toprak işlemesi yapılması konuları ele alındı.

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