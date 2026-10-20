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        Mersin'in Anamur ilçesinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmaları görüşüldü

        Mersin'in Anamur ilçesinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında eylem planı toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Mersin'in Anamur ilçesinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmaları görüşüldü

        Mersin'in Anamur ilçesinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında eylem planı toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlıktaki toplantı salonunda Kaymakam Kemal Duru başkanlığında düzenlenen toplantıda, Akdeniz meyve sineğiyle etkin mücadele yöntemleri ve popülasyonunun kontrol altında tutulmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

        Toplantıda, çöp konteynerleri ve meyve atıklarının biriktiği alanların ilaçlanması, bahçelere dökülen meyvelerin imha edilmesi ve kış döneminde toprak işlemesi yapılması konuları ele alındı.

        Galeri
        Galeri

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