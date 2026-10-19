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        Mersin'de firari cinayet zanlısı yakalandı

        Mersin'de "kasten öldürme" suçundan 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Mersin'de firari cinayet zanlısı yakalandı

        Mersin'de "kasten öldürme" suçundan 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "kasten öldürme" suçundan 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.E'nin kentte saklandığı belirlendi.

        Adresine operasyon düzenlenen hükümlü yakalandı.

        Ö.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından hakkında 79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.B. polis ekiplerince yakalandı.

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