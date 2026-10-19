Mersin Devlet Opera ve Balesinden "Alman Ezgileriyle Bir Akşam" konseri

Piyanoda Arteum Reutov'un performans sergileyeceği programda, Zeliş Ceren Durbuzer, Özlem Zuhal Gürgen, Kerem Yaman ve Serkan Sevinç solist olarak sahneye çıkacak.

Bu kapsamda, Alman müziğinin seçkin ezgilerinin seslendirileceği "Alman Ezgileriyle Bir Akşam" konseri, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

MDOB'un açıklamasına göre, geleneksel aylık konser etkinlikleriyle sanatseverleri farklı müzik kültürleriyle bir araya getiriyor.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Alman Ezgileriyle Bir Akşam" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

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