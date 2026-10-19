Mersin'de sağlık hizmetlerini değerlendirme toplantısı yapıldı
Mersin'de sağlık hizmetlerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.
Giriş: 19.10.2026 - 14:16 Güncelleme:
Mersin'de sağlık hizmetlerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici başkanlığında, Mersin Şehir Hastanesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya, hizmet başkanları ile yardımcıları, başhekimler ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.
Toplantı kapsamında, kent genelindeki sağlık yatırımları ve hizmet süreçleri değerlendirildi.
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